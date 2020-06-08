Словесная перепалка с подписчиками началась после публикации снимков

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева в очередной раз за словом в карман не полезла. Она достаточно резко ответила своим подписчикам, раскритиковавшим ее за отсутствие защитной маски в общественном месте.

Яблоком раздора стали снимки со съемок новой передачи "На дачу". На них телеведущая гуляет по рынку без перчаток и защитной маски. Этот факт возмутил подписчиков Гузеевой. Также они не упустили момент и прошлись по внешности Ларисы Андреевны, назвав ее уставшей и постаревшей. Это не сошло комментаторам с рук.

"В бан идут одни ... Я человек адски терпеливый, но идиотов терпеть сил и желания нет. Раньше всех горит шапка на этих самых... и начинаются сыпаться вопросы: почему не ношу маску, почему так одеваюсь и почему вы стареете, а мне нельзя. Держите себя в руках, иначе заболеете", – написала Гузеевав "Инстаграм".

Несмотря на такую реакцию в отношении своей внешности, на рынке знаменитость пожаловалась продавщице на лишний вес. В молочном отделе артистке предложили попробовать сливки, но она отказалась.

"Меня кормить не надо, я и так уже в экран не влезаю", – цитирует ответ телеведущей сайт "Комсомольская правда". Актриса также сказала, что ей больше нравится процесс готовки.

Ранее "Утро.ру" писало. как ЛарисаГузеева разозлилась из-за "хамов-малолеток".