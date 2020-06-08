У актрисы "Закрытой школы" возникли проблемы с легкими

После расставания с мужем Агате Муцениеце пришлось пройти курс реабилитации. Об этом стало известно СМИ. Примечательным нюансом стал тот факт, что лечение бывшей возлюбленной оплатил сам Павел Прилучный.

Как удалось выяснить журналистам, у артистки обнаружились проблемы с легкими. Сейчас ей оказывают медицинскую помощь и лечат от бронхита. Знаменитость проходит реабилитацию в больнице, а стоимость курса процедур составила 400 тыс. рублей.

По данным издания People Talk, коронавируса у Агаты Муцениеце нет, однако помощь профессионалов ей все же потребовалась. В сложной ситуации бывшую возлюбленную поддержал Павел Прилучный. Как сообщают журналисты, именно он заплатил кругленькую сумму на лечение Агаты.

Напомним, зимой этого года стало известно о разрыве союза Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. По словам Агаты, причиной краха отношений стало неадекватное поведение Павла. Артистка уверяет, что муж поднимал на нее руку и вел себя очень грубо. При этом сам Прилучный от комментариев воздержался, а уже 15 мая стала известно, что Агата Муцениеце официально подала на развод.