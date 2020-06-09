Курс рубля
- Эксперт: укрепление рубля быстро прекратится
- Рост курса доллара сдержат: рублю дали шанс укрепиться
- Названо условие подорожания доллара до 100 рублей
Популярный блогер Анастасия Ивлеева оказалась в центре внимания после того, как отпраздновала очередное достижение – 17 млн подписчиков в инстаграм-аккаунте. Скандал разразился из-за того, что после выпитого алкоголя девушка села за руль.
В СМИ появилась информация, что правоохранители разыскивают Ивлееву за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщил телеграм– канал Mash.
Инцидент произошел вчера поздно вечером. Сама Ивлеева заявляла, что выпила всего глоток.
Позже на своей станице в "Инстаграм" она с юмором ответила на обвинение в правонарушении.
"Ору! Я, если что, остальное шампанское спрятала в трусах!" – написала в сториз знаменитость.
Таким образом, она сделала отсылку к скандалу с Натальей Бочкаревой. Напомним, актрису остановили полицейские в конце сентября 2019 года Наталью Бочкареву. Как писали журналисты, актриса была пьяна, а потом на камеру призналась сотрудникам полиции, что у нее в трусах спрятан кокаин.
Отметим, темой дня сегодня стал скандал с Михаилом Ефремовым. Известный актер устроил пьяное ДТП на Смоленской площади Москвы. В результате автокатастрофы погиб человек.
Каким знакам в этот день повезет меньше других, читайте в подробном астрологическом прогнозе от "Утро.ру"
Подборка веселых шуток от "Утро.ру" поможет начать день с позитива