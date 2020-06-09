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Еще одна звезда попала в скандал из-за нетрезвого вождения

Еще одна звезда попала в скандал из-за нетрезвого вождения
Настя Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость попыталась оправдаться за нарушение

Популярный блогер Анастасия Ивлеева оказалась в центре внимания после того, как отпраздновала очередное достижение – 17 млн подписчиков в инстаграм-аккаунте. Скандал разразился из-за того, что после выпитого алкоголя девушка села за руль.

В СМИ появилась информация, что правоохранители разыскивают Ивлееву за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщил телеграм– канал Mash.

Инцидент произошел вчера поздно вечером. Сама Ивлеева заявляла, что выпила всего глоток.

Позже на своей станице в "Инстаграм" она с юмором ответила на обвинение в правонарушении.

"Ору! Я, если что, остальное шампанское спрятала в трусах!" – написала в сториз знаменитость.

Таким образом, она сделала отсылку к скандалу с Натальей Бочкаревой. Напомним, актрису остановили полицейские в конце сентября 2019 года Наталью Бочкареву. Как писали журналисты, актриса была пьяна, а потом на камеру призналась сотрудникам полиции, что у нее в трусах спрятан кокаин.


Отметим, темой дня сегодня стал скандал с Михаилом Ефремовым. Известный актер устроил пьяное ДТП на Смоленской площади Москвы. В результате автокатастрофы погиб человек.

Ольга ФЕДОРОВА

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Иван Волков
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Уникальные твари наши "звездуны"!!!!!!!
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