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После оцепления дома Ефремова и долгого выяснения самочувствия артиста после ДТП медиками, он все же отправился с полицейскими на допрос.
Как сообщалось ранее, врачи обнаружили у артиста в крови не только признаки алкогольного опьянения, но и следы употребления наркотиков.
Сообщается, что после допроса полицейские официально задержали Михаила Ефремова на 48 часов. Ему предъявили обвинения по 91 статье УК, сообщает телеграм-канал 112.
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