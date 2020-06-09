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Ефремова официально задержали

Актера официально задержала полиция

После оцепления дома Ефремова и долгого выяснения самочувствия артиста после ДТП медиками, он все же отправился с полицейскими на допрос. 

Как сообщалось ранее, врачи обнаружили у артиста в крови не только признаки алкогольного опьянения, но и следы употребления наркотиков. 

Сообщается, что после допроса полицейские официально задержали Михаила Ефремова на 48 часов. Ему предъявили обвинения по 91 статье УК, сообщает телеграм-канал 112. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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