Актера официально задержала полиция

После оцепления дома Ефремова и долгого выяснения самочувствия артиста после ДТП медиками, он все же отправился с полицейскими на допрос.

Как сообщалось ранее, врачи обнаружили у артиста в крови не только признаки алкогольного опьянения, но и следы употребления наркотиков.

Сообщается, что после допроса полицейские официально задержали Михаила Ефремова на 48 часов. Ему предъявили обвинения по 91 статье УК, сообщает телеграм-канал 112.