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Известная певица Катя Лель удивила подписчиков своей внешностью. Артистка очень постарела и перестала походить на себя.
Странными кадрами звезда поделилась в своем инстаграм-аккаунте. На свежем видео певица предстала в чалме и с непривычными для поклонников кудряшками.
"Ну, и как я вам такая – в чалме и с кокетливыми кучеряшками?" – задала вопрос своим фолловерам Катя Лель.
Судя по всему, артистка примерила на себя новый сценический образ. Однако она решила сохранить в тайне, в каком проекте участвует. Поэтому фанатам ничего не оставалось, как самостоятельно гадать, что же приключилось с их любимицей, и почему она так внезапно состарилась.
"Бабулька-сказочница", "Восточная тетя с рынка", "Ужас Катя.
Плюс 50", "Вы прям, как цыганочка в этом образе", – потешаются над Катей Лель ее подписчики.
Ранее "Утро.ру" рассказывало о страхе Кати Лель быть похищенной инопланетянами.
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