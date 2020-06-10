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Резко постаревшую Лель не узнали поклонники

Резко постаревшую Лель не узнали поклонники
Катя Лель. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица разительно изменилась

Известная певица Катя Лель удивила подписчиков своей внешностью. Артистка очень постарела и перестала походить на себя.

Странными кадрами звезда поделилась в своем инстаграм-аккаунте. На свежем видео певица предстала в чалме и с непривычными для поклонников кудряшками.

"Ну, и как я вам такая – в чалме и с кокетливыми кучеряшками?" – задала вопрос своим фолловерам Катя Лель.


Судя по всему, артистка примерила на себя новый сценический образ. Однако она решила сохранить в тайне, в каком проекте участвует. Поэтому фанатам ничего не оставалось, как самостоятельно гадать, что же приключилось с их любимицей, и почему она так внезапно состарилась.

"Бабулька-сказочница", "Восточная тетя с рынка", "Ужас Катя. Плюс 50", "Вы прям, как цыганочка в этом образе",  – потешаются над Катей Лель ее подписчики.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о страхе Кати Лель быть похищенной инопланетянами.

Ольга ФЕДОРОВА

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