Юморист отметил, что он и Примадонна неплохо зарабатывали

Максим Галкин решил ответить на слухи о том, что Алла Пугачева отправляла заявку на получение МРОТ из-за пандемии коронавируса. По его словам, у Примадонны нет турфирмы, о которой пишут в СМИ, и, соответственно, ей не нужна помощь на поддержание бизнеса.

"Как вы, наверное, догадываетесь, мы немножко накопили и можем себе позволить посидеть в пандемию без работы",

– заявил Галкин на видео, выложенном в "Инстаграм".

Он добавил, что они даже стараются помогать тем людям, которые нуждаются в поддержке в это сложное время.

Фанаты выразили уважение Галкину, отметив, что даже в такой ситуации он высказался с юмором. Многие подчеркнули, что артист – настоящий мужчина, который решил опровергнуть слухи о своей жене.

Ранее СМИ сообщали о том, что некоторые звезды подали заявление на получение МРОТ от государства. Некоторые журналисты сообщали, что среди знаменитостей была и Алла Пугачева.