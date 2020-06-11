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Галкин похвастался накоплениями после слухов о проблемах Пугачевой с деньгами

Галкин похвастался накоплениями после слухов о проблемах Пугачевой с деньгами
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Юморист отметил, что он и Примадонна неплохо зарабатывали

Максим Галкин решил ответить на слухи о том, что Алла Пугачева отправляла заявку на получение МРОТ из-за пандемии коронавируса. По его словам, у Примадонны нет турфирмы, о которой пишут в СМИ, и, соответственно, ей не нужна помощь на поддержание бизнеса. 

"Как вы, наверное, догадываетесь, мы немножко накопили и можем себе позволить посидеть в пандемию без работы",

заявил Галкин на видео, выложенном в "Инстаграм". 

Он добавил, что они даже стараются помогать тем людям, которые нуждаются в поддержке в это сложное время. 

Фанаты выразили уважение Галкину, отметив, что даже в такой ситуации он высказался с юмором. Многие подчеркнули, что артист – настоящий мужчина, который решил опровергнуть слухи о своей жене. 

Ранее СМИ сообщали о том, что некоторые звезды подали заявление на получение МРОТ от государства. Некоторые журналисты сообщали, что среди знаменитостей была и Алла Пугачева.

Полина ИВАНОВА

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