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Брежнева устроила зажигательные танцы с чужим мужем

Брежнева устроила зажигательные танцы с чужим мужем
Вера Брежнева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Артистка снялась в новом клипе

Популярная певица Вера Брежнева спела дуэтом с Monatik. Песня получилась зажигательной, но больше всего внимание зрителей привлекли наряды артистки и ее волнующие танцы.

За время короткого видеоролика на песню "Вечериночка" артистка успела несколько раз сменить образ. Она пластично подвигалась в разноцветном, обтягивающем наряде с огромным капюшоном и широкой накидкой. Потом станцевала в "голом" платье на столе, а под конец и вовсе облачилась с свадебное платье и сплясала с Monatik на фоне кирпичной стены.

Преданные фанаты оценили новую работу своих любимцев.

"Очень понравился клип и песня. Ритмично", "Вера, как всегда, очаровательна", "Сочно, как и всегда", "Вера, конечно, богиня!", "Новый хит!", – пишут комментаторы.

Впрочем, нашли и те, кому клип показался скучноватым.


Напомним, певец Monatik женат на музыкальном менеджере Ирине Демичевой, а Вера Брежнева счастлива в браке с композитором Константином Меладзе.

Недавно "Утро.ру" рассказывало о сложном периоде в жизни Веры Брежневой. Жена Меладзе призналась, что проплакала почти семь дней, но на наутро каждый раз вставала и пыталась что-то делать.

Ольга ФЕДОРОВА

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