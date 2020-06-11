Артистка снялась в новом клипе

Популярная певица Вера Брежнева спела дуэтом с Monatik. Песня получилась зажигательной, но больше всего внимание зрителей привлекли наряды артистки и ее волнующие танцы.

За время короткого видеоролика на песню "Вечериночка" артистка успела несколько раз сменить образ. Она пластично подвигалась в разноцветном, обтягивающем наряде с огромным капюшоном и широкой накидкой. Потом станцевала в "голом" платье на столе, а под конец и вовсе облачилась с свадебное платье и сплясала с Monatik на фоне кирпичной стены.

Преданные фанаты оценили новую работу своих любимцев.

"Очень понравился клип и песня. Ритмично", "Вера, как всегда, очаровательна", "Сочно, как и всегда", "Вера, конечно, богиня!", "Новый хит!", – пишут комментаторы.

Впрочем, нашли и те, кому клип показался скучноватым.

Напомним, певец Monatik женат на музыкальном менеджере Ирине Демичевой, а Вера Брежнева счастлива в браке с композитором Константином Меладзе.

Недавно "Утро.ру" рассказывало о сложном периоде в жизни Веры Брежневой. Жена Меладзе призналась, что проплакала почти семь дней, но на наутро каждый раз вставала и пыталась что-то делать.