Певица сообщила, что происходит с ней на самоизоляции

Вера Брежнева призналась, что не всегда бывает такой позитивной, как выглядит на фото. Артистка написала, что последняя неделя оказалась для нее очень сложной – она была грустной и жалела себя.

Жена Меладзе рассказала, как практически семь дней плакала, а наутро вставала и пыталась что-то делать. И аппетит у знаменитости пропал. Выбраться из депрессивного состояния помогли повседневные дела и спорт.

Также получила артистка и позитивные новости – ее бизнес по продаже косметики продолжает развиваться, скоро выйдет новый альбом, а карантин в Москве начинают смягчать, что не может не радовать звезду.

"Вот прям и плакала, и жалела себя, и ничего не хотелось делать, я ничего не делала. А наутро я уже просыпалась и шла делать дела. Так было у меня и в этот раз… но одним днем это не закончилось. Получилась почти неделя", – написала Брежнева в "Инстаграм".

Под фото, на котором певица не улыбается и выглядит заплаканной, поклонники попытались утешить звезду и написали, что полностью понимают ее чувства. Они подбадривают жену Константина Меладзе и пишут о том, что все в скором времени наладится.

Ранее "Утро.ру" показало видео с Брежневой в обтягивающем комбинезоне.