Жена Константина Меладзе продемонстрировала концертный наряд

Вера Брежнева начала скучать по выступлениям. В социальных сетях артистка опубликовала видео, сделанное в гримерке перед выходом на сцену. Знаменитость снимала себя в зеркало в обтягивающем серебристом комбинезоне и вертела бедрами в такт к песне.

"Предконцертная ностальгия #скучаю", – написала жена Меладзе в "Инстаграм".

Поклонники артистки также не могут дождаться, когда карантин закончится, а артистка снова начнет давать концерты. Пока же пользователи заваливают блог Веры Брежневой комплиментами. По их мнению, 38-летняя знаменитость остается в прекрасной форме.

"Суперская", "Вера очень красивая", "Скучаем по вашим выступлениям", "Шикарнейшая красотка", "Фигура шикарная", – пишут под фото звезды.

Пока же звезда вместе с мужем и дочкой самоизолировалась дома. Семья на карантине снимает смешные видео в "Инстаграм". Похоже, что в отношениях Веры Брежневой и Константина Меладзе все в порядке, несмотря на слухи о появлении новой пассии у композитора.

Журналисты намекали на связь между Константином Меладзе и его подопечной Эрикой Герцег. Сами артисты опровергали подобные домыслы, а сейчас певица и вовсе заявила, что покидает группу "ВИА Гра". Связано ли это с новостями о романе с продюсером не понятно.