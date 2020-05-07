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Брежнева изменилась до неузнаваемости на карантине

Брежнева изменилась до неузнаваемости на карантине
Вера Брежнева. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица показала большие зубы перед камерой

Вера Брежнева из-за пандемии коронавируса сейчас не может работать, поэтому проводит время дома вместе с мужем и дочкой. На самоизоляции артистка решила записать видео с участием семьи. На нем видно, что рот у блондинки стал гораздо больше, и узнать красавицу удается с большим трудом, что заметили подписчики.

Волноваться за певицу не стоит: все изменения во внешности произошли из-за специального фильтра для съемки на телефоне. В ролике, который звезда опубликовала в "Инстаграм", также снялся Константин Меладзе и дочь артистки Сара.

Все вместе они исполнили песню, где попросили коронавирус отступить.

"Коронавирус, корона, уходи с нашего района..", – подписала пост в социальной сети Брежнева.

Подписчики певицы написали, что она прекрасно выглядит и в таком образе, а также поблагодарили ее за поднятое настроение.

В красоте 38-летней Веры Брежневой сомневаться не приходится. Артистка без стеснения показывалась перед камерой без макияжа, а также продолжает демонстрировать стройную фигуру, собирая сотни комплиментов от поклонников. 

Дарья ПЕТРОВА

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