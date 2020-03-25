Продюсер рассказал о самой необычной вещи в своем гардеробе

Многие звезды шоу-бизнеса, соблюдая правила карантина, добровольно изолировались дома в разгар пандемии коронавируса. Не стал исключением и композитор Константин Меладзе, который проводит время в компании своей супруги Веры Брежневой. Чтобы развлечься в непростое для всех время, продюсер решил ответить на некоторые вопросы своих подписчиков в Инстаграм-историях.

Один из пользователей спросил Меладзе о самой необычной вещи в гардеробе звезды. "Скелет", – отшутился композитор. В сети предположили: такой ответ спровоцирует новую волну слухов о разводе Брежневой и Меладзе – сплетни о том, что в семье артистов не все гладко, регулярно появляются в СМИ.

Сами супруги подобную информацию опровергают, регулярно публикуя совместные снимки. Фотографиями с женой продюсер поделился и в этот раз. Также в Инстаграм-историях он признался, что хотел бы записать с Брежневой совместную песню, а своим любимым напитком назвал рассол.

Ранее фаворитка продюсера Эрика Герцег намекнула, что скоро может покинуть группу "ВИА Гра". Также певица ответила на вопрос о романе с мужем Брежневой.

