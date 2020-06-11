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Злостные нарушители: подоспевший к Ефремову Гармаш получил штраф

Злостные нарушители: подоспевший к Ефремову Гармаш получил штраф
Сергей Гармаш. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
За несколько дней до фатальной аварии друга актер совершил такое же нарушение

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова приковало к себе внимание всей страны. Оказалось, что актер далеко не первый раз нарушил ПДД. Теперь выясняется, что ближайшие его друзья тоже часто не соблюдают правила. Так, за народным любимцем Сергеем Гармашем числится целых 39 нарушений ПДД.

При этом всего за несколько дней до трагедии с Ефремовым, который пересек сплошную и выехал на встречку, Гармаш совершил такой же проступок. Его автомобиль нарушил сплошную линию разметки, за что актеру выписали штраф.

Постановление о штрафе пришло артисту всего за несколько часов до смертельного ДТП с Ефремовым, сообщает издание "Комсомольская правда".

Напомним, Сергей Гармаш был одним из первых, кто примчался на место аварии. Почти сразу там же очутился актер театра "Современник" Иван Стебунов. Примечательно, что Иван тоже большой любитель нарушать правила дорожного движения. За ним числится 34 штрафа, большая часть которых – за превышение скорости.

В ночь на 9 июня Михаил Ефремов устроил ДТП на Смоленской площади в Москве. Актер был пьян и вылетел на встречку. Водитель автомобиля, с которым столкнулась машина знаменитости, скончался.

Ранее "Утро.ру" делилось подборкой скандалов вокруг Ефремова за последние годы.

Ольга ФЕДОРОВА

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