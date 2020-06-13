Наталья Чистякова-Ионова выбрала кружевной вариант нижнего белья с дырками

На своей странице в "Инстаграм" певица похвасталась фигурой в откровенном боди и рассказала о своем выходе из карантина. Поклонники пришли в восторг от внешнего вида Глюкозы.

На новом снимке 34-летняя звезда показалась в шикарном белом боди, демонстрируя стройную фигуру. Глюкоза под постом отметила изменения в своем эмоциональном состоянии.

Певица поделилась с поклонниками, что выход из карантина оказался так же сложен, как и вход в него.

"Теперь надо завести мотор и принять новую реальность",

– добавила Наталья.

Звезда также опубликовала совет. Она написала, что на память о карантине нужно оставить "утренние потягушки" и не следует сразу вскакивать с кровати. Глюкоза подметила, что каждый день необходимо принять, а на это потребуется время.

За этой подписью последовало множество комплиментов от пользователей "Инстаграм", также они добавили и свои советы. Например, предложили открывать глаза по одному с промежутком в 15 секунд. А кто-то шутливо заметил, что диваны теперь будут скучать по своим владельцам.

Напомним, пропускную систему, также как и режим самоизоляции, в Москве отменили с 9 июня. С 16 числа в столице заработают летние веранды, зоопарки, музеи и выставочные залы. А с 23 июня откроют и спортивные объекты.