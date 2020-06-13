Звезда сериала "Школа" предположила, что через пять лет снова может выйти замуж за актера

В соцсетях уже давно обсуждают разлад в отношениях знаменитой пары Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. А не так давно у актеров начался бракоразводный процесс. Но артистка все равно публично признается в любви пока еще законному супругу и не исключает, что они могут сойтись через несколько лет.

По словам Агаты, она может предположить, что спустя пять лет после развода они с Павлом вновь поженятся. Она аргументировала это тем, что до сих пор безумно любит актера и эти чувства, скорее всего, сохранятся у нее на всю жизнь, пишет "Teleprogramma.pro".

Муцениеце также добавила, что Прилучный всегда будет романтиком и ей очень нравятся хулиганы, как главный персонаж сериала "Мажор". В новых сторис в своем "Инстаграм" Агата также поблагодарила Павла за то, что он научил ее любить.

Кстати, двое детей актеров размолвку родителей не заметили. Агата и Павел и раньше редко виделись из-за съемок. Прилучный очень любит своих детей и регулярно берет их к себе.

Напомним, ранее в сети также обсуждали как сильно изменился Павел Прилучный после разрыва с женой. Он отрастил бороду и визуально значительно постарел.