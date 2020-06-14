Что стало причиной смерти не сообщается

Цирковой актер Сергей Масленников скончался на 58 году жизни. Сообщается, что он умер 12 июня. Он выступал со своими представлениями в России и Германии.

О прискорбном известии сообщил друг покойного – художественный руководитель театра Буфф Михаил Смирнов на странице в социальных сетях. Он назвал его "одним из самых ярких выпускников Исаака Штокбанта", который скончался в мае в возрасте 96 лет.

Масленников окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, а с 90-х годов работал в Германии.

Его близкие друзья и сокурсники вспоминают, что актер был очень талантливым, работоспособным и веселым.

Ранее стало известно о смерти известной российской телеведущей.