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Умер известный российский актер

Умер известный российский актер
Фото: pixabay.com
Что стало причиной смерти не сообщается

Цирковой актер Сергей Масленников скончался на 58 году жизни. Сообщается, что он умер 12 июня. Он выступал со своими представлениями в России и Германии. 

О прискорбном известии сообщил друг покойного – художественный руководитель театра Буфф Михаил Смирнов на странице в социальных сетях. Он назвал его "одним из самых ярких выпускников Исаака Штокбанта", который скончался в мае в возрасте 96 лет. 

Масленников окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, а с 90-х годов работал в Германии. 

Его близкие друзья и сокурсники вспоминают, что актер был очень талантливым, работоспособным и веселым.

Ранее стало известно о смерти известной российской телеведущей.

Евгения НАГОРСКАЯ

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