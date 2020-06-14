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Собчак лишают заработка из-за скандального высказывания

Собчак лишают заработка из-за скандального высказывания
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Бренды разрывают с телеведущей контракты

Известный бренд косметики решил прекратить сотрудничество с Ксенией Собчак – все из-за ее шутки в адрес Стаса Костюшкина, который в детстве пережил сексуальное насилие. 

Напомним, в своей недавней передаче Ксения пошутила, что вскоре может начаться беспредел в стране, отметив, что "потом вообще всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина". За такое высказывание публика набросилась на ведущую с критикой. На слова в свой адрес отреагировал и сам певец, написав Ксении, что на такие темы шутить не стоит. В результате Костюшкин поругался с Собчак. Звезда извиняться за шутку не стала.

Однако скандал не прошел мимо рекламодателей Ксении. В компании "Mixit" договор о сотрудничестве решили разорвать.

"Мы не можем разделить неоднозначные высказывания Ксении Собчак, в связи с этим мы заканчиваем наше сотрудничество", – пишут на странице компании в социальных сетях в ответ на вопросы пользователей. 

Также с гневными комментариями люди обратились и к компании Audi, однако пока официального ответа от фирмы не последовало.


Евгения НАГОРСКАЯ

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