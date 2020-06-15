Младшей дочери звезды скоро исполнится 20 лет

Маша Распутина известна публике своим экстравагантным образом: эффектная блондинка с крупными глазами и губами, которая предпочитает выходить в свет, надев короткое платье с глубоким декольте.

У певицы есть две дочери – Лидия от первого брака и Мария от второго. Со старшим ребенком у артистки есть некоторые проблемы – после развода родителей девушка поссорилась с матерью, они мало общаются, а позже Лидия и вовсе попала в психиатрическую клинику на лечение. А вот вторая дочь от брака с бизнесменом Виктором Захаровым пока радует певицу своими успехами.

В сентябре Марии исполнится двадцать лет. Она учится в МГИМО на специалиста по связям с общественностью. При этом внешне в ней можно с трудом разглядеть черты звездной матери.

В отличии от Распутиной, у девушки длинные темные волосы. На фото в социальных сетях она не стесняется показывать длинные стройные ноги. Сама по себе дочь артистки вышла довольно миниатюрной и привлекательной девушкой, а из сходства со звездой можно заметить лишь большие карие глаза.

Недавно откровенным фото в Сети поделилась Настя Каменских.