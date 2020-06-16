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Названы даты "Евровидения-2021"

Место проведения конкурса останется без изменений

Организаторы "Евровидения" дали обратный отчет до следующей даты старта музыкального соревнования. Европейский вещательный союз согласовал даты с вещателями. 

Как сообщается на официальном сайте "Евровидения", два полуфинала запланированы на конец мая – 18-го и 20-го числа. А главные итоги конкурса подведут 22 мая 2021 года. 

Концерты пройдут, как и было запланировано, в Роттердаме, сообщает "Пятый канал"

Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции в этом году, впервые за все время существования, "Евровидение" было отменено. В России уже выдвинули нового претендента на участие в конкурсе в следующем году. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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