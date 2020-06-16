Муж Бабкиной оказался двоеженцем

Муж Бабкиной оказался двоеженцем
Надежда Бабкина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Супруг изменял артистке прямо во время ее беременности

Надежда Бабкина решилась поделиться неприятной историей из молодости. Оказалось, единственный официальный супруг народной артистки Владимир Заседателев постоянно гулял от нее, да еще и одновременно был женат на другой.

Певица заявила, что однажды заглянула в паспорт к своему суженному и была шокирована: тот оказался двоеженцем.

"Я как-то посмотрела в паспорт, а он уже женат", – разоткровенничалась любимица публики.

Этой историей Надежда Бабкина поделилась на передаче "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.

Кроме того, народная артистка призналась, что в браке ей приходилось терпеть постоянные измены. Напомним, Надежда Бабкина была замужем за Владимиром Заседателевым с 1974-го по 1991 год. Мужчина участвовал в деятельности коллективов "Самоцветы" и "Красные маки". Бывший муж певицы умер 2012 году.

Так, Заседателев изменял жене даже, когда она была беременна их сыном Даниилом. А однажды знаменитая артистка застала его дома с другой женщиной.

Ранее "Утро.ру" писало о слухах, будто Надежда Бабкина рассталась с молодым гражданским мужем Евгением Гором после 13 лет совместной жизни. 

Ольга ФЕДОРОВА

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