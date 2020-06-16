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Надежда Бабкина решилась поделиться неприятной историей из молодости. Оказалось, единственный официальный супруг народной артистки Владимир Заседателев постоянно гулял от нее, да еще и одновременно был женат на другой.
Певица заявила, что однажды заглянула в паспорт к своему суженному и была шокирована: тот оказался двоеженцем.
"Я как-то посмотрела в паспорт, а он уже женат", – разоткровенничалась любимица публики.
Этой историей Надежда Бабкина поделилась на передаче "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.
Кроме того, народная артистка призналась, что в браке ей приходилось терпеть постоянные измены. Напомним, Надежда Бабкина была замужем за Владимиром Заседателевым с 1974-го по 1991 год. Мужчина участвовал в деятельности коллективов "Самоцветы" и "Красные маки". Бывший муж певицы умер 2012 году.
Так, Заседателев изменял жене даже, когда она была беременна их сыном Даниилом. А однажды знаменитая артистка застала его дома с другой женщиной.
Ранее "Утро.ру" писало о слухах, будто Надежда Бабкина рассталась с молодым гражданским мужем Евгением Гором после 13 лет совместной жизни.
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