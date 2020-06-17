Певцов рассказал о трагедии в семье

Певцов рассказал о трагедии в семье
Дмитрий Певцов. Фото:Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Долгое время артист скрывал новость от поклонников

Дмитрий Певцов только сейчас нашел в себе силы рассказать поклонникам, что в его семье произошла большая потеря. Мать артиста скончалась на 92-м году жизни. Для актера она была опорой и близким другом. 

Похороны прошли тайно 9 июня. На церемонию пригласили только самых близких друзей и родственников. Об этом Дмитрий сообщил на своей странице в социальной сети. 

Дмитрий Певцов отметил, что его мать была очень близка с его женой Ольгой Дроздовой. Она поддерживала супругов, когда они никак не могли завести детей. А после появления на свет сына артистов Елисея, активно занималась воспитанием мальчика, уделяя ему все возможное время. 

"Помню, как вместе опробовали дайвинг, а маме перед погружением "стукнуло" уже 72! Обожала всех своих многочисленных внуков, никогда не скучала", – поделился актер с поклонниками.

Ранее Дмитрий Певцов также потерял родного человека. В 2012 г.  на встрече с бывшими одноклассниками сын артиста от первого брака – 22-летний Даниил, – стоя на балконе, подтянулся на перилах, неожиданно сорвался вниз и погиб.

Евгения НАГОРСКАЯ

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