Долгое время артист скрывал новость от поклонников

Дмитрий Певцов только сейчас нашел в себе силы рассказать поклонникам, что в его семье произошла большая потеря. Мать артиста скончалась на 92-м году жизни. Для актера она была опорой и близким другом.

Похороны прошли тайно 9 июня. На церемонию пригласили только самых близких друзей и родственников. Об этом Дмитрий сообщил на своей странице в социальной сети.

Дмитрий Певцов отметил, что его мать была очень близка с его женой Ольгой Дроздовой. Она поддерживала супругов, когда они никак не могли завести детей. А после появления на свет сына артистов Елисея, активно занималась воспитанием мальчика, уделяя ему все возможное время.

"Помню, как вместе опробовали дайвинг, а маме перед погружением "стукнуло" уже 72! Обожала всех своих многочисленных внуков, никогда не скучала", – поделился актер с поклонниками.

Ранее Дмитрий Певцов также потерял родного человека. В 2012 г. на встрече с бывшими одноклассниками сын артиста от первого брака – 22-летний Даниил, – стоя на балконе, подтянулся на перилах, неожиданно сорвался вниз и погиб.