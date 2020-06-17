Звезда "Кривого зеркала" считает все происходящее провокацией

Похороны известного сатирика Анатолия Трушкина превратились в настоящий цирк – прямо на церемонии была совершена дерзкая кража. Циничный злодей представился "помощником" Евгения Петросяна, но сам юморист поспешил откреститься от такого "работника".

После поражающего своим нахальством преступления журналисты обратились к самому известному юмористу за разъяснениями. Ответ артиста был однозначным: он ничего не знает о воре. Евгения Вагано сильно разозлило, что злоумышленник воспользовался его добрым именем и запятнал репутацию.

"Не понимаю, о чем вы говорите. Это какая-то провокация!" – заявил на просьбу дать комментарий раздосадованный Евгений Петросян.

Юморист обратил внимание, что преступник мог воспользоваться в качестве прикрытия любой известной фамилией и попросил фотографию вора, передает сайт "Комсомольская правда".

Напомним, неприятный инцидент произошел накануне. Злоумышленник, который представился помощником Евгения Петросяна, похитил больше полумиллиона рублей. Он заявил, что приехал помочь семье покойного от имени юмориста, а потом вытащил из машины главы ритуальной службы барсетку с крупной суммой денег.