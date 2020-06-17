Артист рассказал о переломном моменте в жизни

Игорь Николаев знаком зрителям по роли Леонида Кораблева в сериале "Тайны следствия". После успешного дебюта в кино карьера актера пошла в гору, а вот в личной жизни все было не так гладко – его первый брак распался, и появились проблемы с алкоголем.

Справиться с непростым периодом Николаеву помогла возлюбленная. Познакомившись с театральным художником Еленой Дмитраковой, актер решил отбить ее у другого. Как вспоминает артист сериала "Тайны следствия", он сразу понял, что должен быть именно с этой женщиной.

В итоге вторая супруга, которая родила ему дочь, смогла спасти Николаева от вредной привычки и заставила пойти работать. У знаменитости появилось сразу несколько проектов, а жизнь наладилась. Об этом он сам рассказал в эфире программы "Судьба человека".

Однако трепет у артиста вызывает и другая женщина – коллега по фильму Анна Ковальчук. По его словам, она многому научила его на съемочной площадке, и сейчас он продолжает наблюдать за ней.

Ранее "Утро.ру" писало о смерти актера, также игравшего в сериале "Тайны следствия".