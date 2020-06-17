"Какие же вы противные!": Муцениеце взбесили друзья

"Какие же вы противные!": Муцениеце взбесили друзья
Агата Муцениеце. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Актриса выложила несколько видеообращений из самоизоляции

После того как Агата Муцениеце тяжело переболела бронхитом, ей пришлось сидеть дома на карантине. Короновируса у артистки нет, но врачи все равно настойчиво рекомендовали ей самоизолироваться на две недели. Но хорошая погода и снятие ограничений в Москве тяжело сказались на психологическом здоровье звезды. Она призналась, что ненавидит всех своих друзей за возможность свободно гулять и тусоваться.

В инстаграм-историях Агата выложила несколько видеообращений. На них она поделилась с подписчиками своим распорядком дня – это просмотр сериалов и фильмов. После актриса возмущенно подметила, что, пролистывая ленты друзей, она завидует им. Ведь они катаются на машинах, гуляют, ходят по верандам, а ей все это пока нельзя.

"Вы очень все бесите! Все мои друзья! Какие же вы противные, это очень жестко! Нет чтоб на диване дома полежать", – смеясь, высказалась Муцениеце. 

Звезда также добавила, что больше не будет следить за своими друзьями в соцсети, чтобы не травить себе душу. Также она заметила, что все не были бы так счастливы сейчас, если бы эту свободу раньше у людей не "отняли".

На днях Агата Муцениеце развелась с Павлом Прилучным. Их двое детей пока живут с теперь уже бывшим мужем актрисы в Санкт-Петербурге. Сам он сейчас снимается в новом проекте.

Юлия ЕВГРАФОВА

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