Актриса выложила несколько видеообращений из самоизоляции

После того как Агата Муцениеце тяжело переболела бронхитом, ей пришлось сидеть дома на карантине. Короновируса у артистки нет, но врачи все равно настойчиво рекомендовали ей самоизолироваться на две недели. Но хорошая погода и снятие ограничений в Москве тяжело сказались на психологическом здоровье звезды. Она призналась, что ненавидит всех своих друзей за возможность свободно гулять и тусоваться.

В инстаграм-историях Агата выложила несколько видеообращений. На них она поделилась с подписчиками своим распорядком дня – это просмотр сериалов и фильмов. После актриса возмущенно подметила, что, пролистывая ленты друзей, она завидует им. Ведь они катаются на машинах, гуляют, ходят по верандам, а ей все это пока нельзя.

"Вы очень все бесите! Все мои друзья! Какие же вы противные, это очень жестко! Нет чтоб на диване дома полежать", – смеясь, высказалась Муцениеце.

Звезда также добавила, что больше не будет следить за своими друзьями в соцсети, чтобы не травить себе душу. Также она заметила, что все не были бы так счастливы сейчас, если бы эту свободу раньше у людей не "отняли".

На днях Агата Муцениеце развелась с Павлом Прилучным. Их двое детей пока живут с теперь уже бывшим мужем актрисы в Санкт-Петербурге. Сам он сейчас снимается в новом проекте.