У актрисы начались проблемы со здоровьем

Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально развелись в понедельник, 15 июня. Артисты разошлись мирно, однако дети бывших супругов остались с отцом. Подробностями развода поделилась пиар-директор актрисы Мариам.

Двое маленьких детей звездной пары, Тимофей и Мия, сейчас находятся у Прилучного, что подтверждает и "Инстаграм" артиста, который на протяжении нескольких дней показывает, как проводит с ними время.

Актер забрал детей себе, так как Муцениеце была на лечении, рассказала представительница пары. Однако что именно произошло со здоровьем звезды "Закрытой школы", Мариам не уточнила.

Сам бракоразводный процесс прошел мирно, без скандалов. Пиар-директор добавила, что звезды относятся друг к другу с большим уважением, а Прилучный, к тому же, ни разу публично не комментировал расставание.

О разделе имущества артисты тоже договорились. Муцениеце осталась машина и четырехкомнатная квартира стоимостью около 28 млн, передает WomanHit.ru.

По слухам, лечилась Муцениеце от бронхита. На реабилитацию бывшей жены Прилучный потратил почти полмиллиона рублей.