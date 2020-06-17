Голодающая Семенович показала замену сладостям в рационе

Голодающая Семенович показала замену сладостям в рационе
Анна Семенович. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица решительно борется с лишними килограммами

Анна Семенович села на строгую диету. Артистка всерьез намерена добиться идеальной фигуры. Сегодня экс-солистка "Блестящих" рассказала, чем заменяет сладкое. Оказалось, звезда обожает соленья.

Певица поделилась с подписчиками новым кадром. На свежей фотографии в "Инстаграм" знаменитость предстала в ярко-оранжевом платье. Ее томный взгляд устремлен на два соленых огурца – чувствуется, что артистка очень хочет съесть необычное угощение и едва сдерживает себя.

"Я так люблю соленые огурчики, грибочки. Если мне предложить на выбор вкусный торт или банку огурцов, я без колебаний выберу огурцы", – откровенничает Анна Семенович.

При этом звезда напомнила, что многие диетологи считают соленые и консервированные продукты гораздо вреднее сладостей. Но, судя по всему, отказаться от этого лакомства звезда не в силах.


Подписчики поддержали свою любимицу в комментариях.

"Самое главное, чтобы вкусно, красиво и полезно", "Я сначала съем огурчики и заем это вкуснейшим тортиком", "Сам обожаю соленые огурцы, помидоры, грибы, капусту... Сам все на зиму заготавливаю", – делятся своими пристрастиями поклонники.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что у голодающей Семенович уменьшился желудок.

Ольга ФЕДОРОВА

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