"Неустранимые повреждения": вспыли страшные детали смерти "хирурга-потрошителя"

"Неустранимые повреждения": вспыли страшные детали смерти "хирурга-потрошителя"
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
Причиной смерти 38-летней женщины стал инсульт

Алена Верди стала известна из-за неудачных пластических операций, в результате которых она изуродовала несколько человек. Понести наказание за свои действия "хирург-потрошитель", как ее называют в СМИ, не успела – 15 июня она умерла в реанимации. Причиной смерти стали повреждения головного мозга. 

Как удалось выяснить журналистам, Верди перенесла обширный инсульт, кроме того в ее крови нашли следы алкоголя и наркотических веществ. Мозг девушки был серьезно поврежден.

Шанс спасти пластического хирурга был, если бы она попала в больницу сразу после введения инсулина. Две недели Алена Верди находилась в коме на аппарате искусственной вентиляции легких, однако ее состояние не улучшилось.

"Без сознания она лежала некоторое время. К тому моменту у пациентки уже были неустранимые повреждения головного мозга,

рассказал источник "КП".

Также медик подчеркнул, что после инсульта скандальная звезда вряд ли бы вернулась к обычной жизни – ее речь, двигательные функции и мозговая активность были бы нарушены.

Как указывают журналисты, 4 июня должно было состоятся первое заседание по уголовному делу, где Алена Верди проходила обвиняемой. 

Дарья ПЕТРОВА

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