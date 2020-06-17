Причиной смерти 38-летней женщины стал инсульт

Алена Верди стала известна из-за неудачных пластических операций, в результате которых она изуродовала несколько человек. Понести наказание за свои действия "хирург-потрошитель", как ее называют в СМИ, не успела – 15 июня она умерла в реанимации. Причиной смерти стали повреждения головного мозга.

Как удалось выяснить журналистам, Верди перенесла обширный инсульт, кроме того в ее крови нашли следы алкоголя и наркотических веществ. Мозг девушки был серьезно поврежден.

Шанс спасти пластического хирурга был, если бы она попала в больницу сразу после введения инсулина. Две недели Алена Верди находилась в коме на аппарате искусственной вентиляции легких, однако ее состояние не улучшилось.

"Без сознания она лежала некоторое время. К тому моменту у пациентки уже были неустранимые повреждения головного мозга,

– рассказал источник "КП".

Также медик подчеркнул, что после инсульта скандальная звезда вряд ли бы вернулась к обычной жизни – ее речь, двигательные функции и мозговая активность были бы нарушены.

Как указывают журналисты, 4 июня должно было состоятся первое заседание по уголовному делу, где Алена Верди проходила обвиняемой.