На поп-короля ополчились после шуточного ролика

Филипп Киркоров отреагировал на сообщения о том, что ему угрожают десантники после видео, где он сыграл офицера из ВДВ. Певец возмутился, отметив, что выступил как артист, который просто сделал свою работу.

Киркоров добавил, что ролик – это не пародия на службу в ВДВ, а на него самого, ведь ему подобная роль не подходит. Он добавил, что все претензии нужно предъявлять авторам и режиссерам видео.

"Только люди без чувства юмора могли воспринять это как оскорбление. Все претензии не ко мне. При чем тут я?!"

– сказал Киркоров телеканалу "360".

При этом он подчеркнул, что ни о каких угрозах не знал, так как занят семьей и находится на самоизоляции.

Ролик ранее появился в "Инстаграм" певца. В кадре Киркорову дают роль десантника, но он от нее отказывается. После этого ветераны Афганской войны пригрозили ему разобраться по-мужски за ролик.