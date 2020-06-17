Киркорова возмутили угрозы обиженных на него десантников

Киркорова возмутили угрозы обиженных на него десантников
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
На поп-короля ополчились после шуточного ролика

Филипп Киркоров отреагировал на сообщения о том, что ему угрожают десантники после видео, где он сыграл офицера из ВДВ. Певец возмутился, отметив, что выступил как артист, который просто сделал свою работу. 

Киркоров добавил, что ролик – это не пародия на службу в ВДВ, а на него самого, ведь ему подобная роль не подходит. Он добавил, что все претензии нужно предъявлять авторам и режиссерам видео. 

"Только люди без чувства юмора могли воспринять это как оскорбление. Все претензии не ко мне. При чем тут я?!"

– сказал Киркоров телеканалу "360"

При этом он подчеркнул, что ни о каких угрозах не знал, так как занят семьей и находится на самоизоляции. 

Ролик ранее появился в "Инстаграм" певца. В кадре Киркорову дают роль десантника, но он от нее отказывается. После этого ветераны Афганской войны пригрозили ему разобраться по-мужски за ролик. 

Полина ИВАНОВА

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