Родительница актера приняла православие перед уходом из жизни

Дмитрий Певцов рассказал поклонникам о семейной утрате только спустя время. Сейчас актер тяжело переживает потерю самого близкого для него человека. Как рассказала жена артиста Ольга Дроздова, ее свекровь умерла без страданий и даже согласилась принять православие перед кончиной.

Напомним, буквально на днях актер наконец смог рассказать общественности, что похоронил свою маму. Ноэми Семеновна скончалась 9 июня на 92-м году жизни. Ее уход не был неожиданным, женщина "счастливо ушла" дома, в кругу самых близких. Перед смертью она жила вместе с сыном и его семьей.

Домочадцы окружали пожилую женщину заботой и боялись даже лишний раз выйти на улицу. Ноэми Семеновна не была ничем больна, она успела попрощаться со всеми родными, поделилась с сайтом "Комсомольская правда" жена Певцова Ольга Дроздова.

"Мы долго ее держали, она уходила постепенно, как это бывает почти в 92 года. Мы молились за нее", – уточнила супруга актера.

Дроздова также добавила, что для них важным моментом стало крещение Ноэми Семеновны. Пожилая женщина была атеистом, но перед смертью согласилась принять православие. Ее покрестили как Нину. Жена Певцова уточнила, что если кто-то захочет помолиться за усопшую, то свечку нужно ставить именно на это имя.