Вид больной раком Яковлевой поразил публику

Вид больной раком Яковлевой поразил публику
Александра Яковлева. Фото: "Танцплощадка" (1985)
Артистка показала, как выглядит сейчас

Александра Яковлева около года назад сообщила, что сражается с онкологическим заболеванием. Актриса фильма "Экипаж" не опустила руки и активно ведет блог в социальной сети. Там знаменитость и опубликовала свои свежие фотографии, которые удивили многих.

На снимках Яковлева позирует в парике с макияжем и в платье, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Преобразилась артистка не просто так: на фото запечатлен момент, когда ей вручают награду – актриса стала почетным жителем Калининграда.

Подписчики Яковлевой в "Инстаграм" поздравили ее с этим событием и не могли не отметить, как прекрасно выглядит 62-летняя женщина, которая сражается с раком.

"Прекрасно выглядите", "Вы потрясающая", "Красавица", "Просто лучшая", "Браво! Выглядите потрясающе", "Какая Вы красавица! Так держать! Здоровья Вам и счастья!", "Александра вы прекрасны, спору нет", – высказали свое мнение комментаторы.

Напомним, Александра Яковлева была госпитализирована в феврале 2019 года, тогда врачи давали актрисе неутешительный диагноз. Но нашелся врач, готовый спасти знаменитость.

В итоге артистка похудела на 20 кг, но не сдалась. Она вернулась к работе и активно ведет блог в соцсетях, где делится подробностями своей жизни.

Ранее "Утро.ру" писало о том, как Александра Яковлева отреагировала на предательство близких. 

Дарья ПЕТРОВА

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