Девушка опубликовала в социальных сетях букет из алых роз

Пластического хирурга Алену Верди, которая умерла после инсульта, тайно похоронили. Об этом сообщили СМИ после публикаций подруги женщины в соцсетях.

Знакомая "доктора" в "Инстаграм"-историях опубликовала фотографию Верди в траурной раме. На ней была надпись "Спи спокойно, родная". На следующем снимке подруга лжехирурга показала букет красных роз и черную ленту "Вечная память". Журналисты пришли к выводу, что букет возложили на могилу Верди после ее похорон.

"Я буду учиться жить без тебя",

– написала подруга Верди в "Инстаграм" несколько дней назад. Она добавила, что ей закрыли рот и угрожали тюрьмой, но вместо этого "хирург" ушла молча. По мнению знакомой Верди, "доктора" просто оклеветали, пишет "Московский комсомолец".

Напомним, что Алена Верди умерла 15 июня в больнице, не приходя в сознание. Ее обвинили в оказании некачественных хирургических услуг: по некоторым данным, после операцией пациентки "доктора" стали инвалидами, а одна женщина скончалась. Верди пролежала в коме две недели, первое же заседание суда по ее делу должно было состояться 4 июня.