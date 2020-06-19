Нино Нинидзе показала забавное видео

После развода с Ксенией Собчак Максим Виторган начал новые отношения. Возлюбленной актера стала Нино Нинидзе. О романе заговорили около года назад. Парочка периодически публикует романтичные, а порой и забавные видео – судя по всему, в их отношениях царят мир и гармония. Новый смешной ролик 28-летняя актриса показала в своем "Инстаграм". Виторган изобразил "короля соблазнов".

На опубликованных кадрах актер перевоплотился в мужчину, который пытается соблазнить понравившуюся ему девушку. На видео Виторган предстал в обтягивающей черной майке и розовых шортах.

"Привет. Как дела? Как сама?"

– в шутку обратился к возлюбленной актер. "Уйди, фу", – сказала рассмеявшаяся Нинидзе. Артистка опубликовала ролик с подписью "Доброе утро от короля соблазнения".

Напомним, что пара познакомилась на дне рождения общей знакомой, после чего долгое время переписывалась в мессенджерах. Сам Виторган признался, что бывшая жена не мешает его новым отношениям.

Позже ситуацию прокомментировала и Собчак. Телеведущая рассказала, что считает Нинидзе прекрасной девушкой. Кроме того, в этих отношениях бывший муж заметно изменился, делилась телеведущая.