"Рассмешили": Кудрявцева показала лицо без ретуши

"Рассмешили": Кудрявцева показала лицо без ретуши
Лера кудрявцева. Фото: Анатолий Ломохов/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Телеведущая сняла себя без макияжа

Кардинально изменившаяся Лера Кудрявцева поразила своих поклонников в соцсетях. Ведущая показала себя без макияжа и обработки в редакторах. 

Известная телеведущая и актриса опубликовала в “Инстаграм” фотоколлаж. На левом снимке она показала себя настоящую, а на правом кадре Кудрявцева с обработкой оказалась вообще не похожа на себя. На нем у актрисы изменен цвет глаз, они вдруг из карих превратились в зеленые. А кожа стала просто идеальной.

Свой пост Кудрявцева подписала так: “И только попробуй меня не узнай!”

Очевидно, что так телеведущая решила в юмористической форме ответить на недавний пост Собчак. Поклонники отметили, что шутка телеведущей оказалась смешной. 

"Лера, на ночь рассмешила, как уснуть сейчас", "Браво, Лера! Умница, ценю твой сарказм", – написали люди в комментариях к фото. 

Напомним, на днях Ксения Анатольевна опубликовала свой фотоколлаж “до” и “после” обработки в фотошопе. Телеведущая на этом снимке выглядит сильно помолодевшей и слегка не похожей на себя. Этим постом Собчак шутливо намекнула подругам, что после аналогичных манипуляций своих подруг в соцсетях, она не узнает их в жизни.  

Юлия ЕВГРАФОВА

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