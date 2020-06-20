Телеведущая сняла себя без макияжа

Кардинально изменившаяся Лера Кудрявцева поразила своих поклонников в соцсетях. Ведущая показала себя без макияжа и обработки в редакторах.

Известная телеведущая и актриса опубликовала в “Инстаграм” фотоколлаж. На левом снимке она показала себя настоящую, а на правом кадре Кудрявцева с обработкой оказалась вообще не похожа на себя. На нем у актрисы изменен цвет глаз, они вдруг из карих превратились в зеленые. А кожа стала просто идеальной.

Свой пост Кудрявцева подписала так: “И только попробуй меня не узнай!”

Очевидно, что так телеведущая решила в юмористической форме ответить на недавний пост Собчак. Поклонники отметили, что шутка телеведущей оказалась смешной.

"Лера, на ночь рассмешила, как уснуть сейчас", "Браво, Лера! Умница, ценю твой сарказм", – написали люди в комментариях к фото.

Напомним, на днях Ксения Анатольевна опубликовала свой фотоколлаж “до” и “после” обработки в фотошопе. Телеведущая на этом снимке выглядит сильно помолодевшей и слегка не похожей на себя. Этим постом Собчак шутливо намекнула подругам, что после аналогичных манипуляций своих подруг в соцсетях, она не узнает их в жизни.