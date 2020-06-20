Умер автор хита "На заре"

Умер автор хита "На заре"
Фото: pixabay.com
О его кончине сообщили в социальных сетях

Музыкант и композитор группы "Альянс" Олег Парастаев скончался сегодня, 20 июня. Он ушел из жизни на 62 году жизни.

Трагическую новость сообщили в соцсетях. Автор хита "На заре" умер рано утром. Дату прощания с русским музыкантом поклонникам и друзьям композитора обещали озвучить позднее.    

Для фанатов Парастаева эта печальная новость стала настоящим шоком. Они оставили в комментариях свои соболезнования.

"Да ладно? Это ужасная новость, вот ведь только новый проект... И столько планов... Олег, мы будем помнить, а музыка останется на века. Сил и мужества родным и близким", – написал один из поклонников.

Напомним, творческое объединение "Альянс" зародилось еще в 1981 году. Олег Парастаев, как известно, был клавишником этой группы. Вместе с творческим коллективом музыкант стал лауреатом первого "Фестиваля надежд". Парастаев также обрел популярность благодаря написанию песни "На заре", которая впоследствии стала настоящим хитом. 

В составе “Альянса” артист пробыл недолго. Сначала он создал коллектив “Новая русская группа”. А в 2000 году он познакомил мир со своим новым проектом под названием “Звуки на Заре”. Также два года назад он завел личный ютьюб-канал. В 2019 году музыкант выложил клип на эту песню, который был снят еще в 1987 году.

Ранее стало известно о смерти актера из фильма "Властелин колец". 

Юлия ЕВГРАФОВА

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