Михаил Жванецкий перестал выходить из дома

Михаил Жванецкий перестал выходить из дома
Михаил Жванецкий. Фото: Natalia Shakhanova/www.globallookpress.com
Известный сатирик очень плохо себя чувствует

Любимый многими юморист Михаил Жванецкий перестал выходить из дома. Артист очень плохо себя чувствует в последнее время. О проблемах со здоровьем он рассказал изданию "Собеседник".

Жванецкий объяснил, что не покидает дома не из-за коронавируса. Просто состояние его оставляет желать лучшего. 

"Очень плохо себя чувствую в последнее время", – поделился артист. 

Он отметил, что из-за проблем со здоровьем не смог даже посетить похороны сатирика Анатолия Трушкина, умершего из-за COVID-19. 

В последнее время Михаил Жванецкий вынужден часто посещать врачей, порой артисту приходится оказывать экстренную медицинскую помощь. В начале 2020 года его госпитализировали с заболеванием, которое медики ранее обнаружили у Олега Табакова. По данным СМИ, юморист в оперативном порядке проходил лечение. 

В прошлом году здоровье артиста настолько ухудшилось, что он даже отказался выступать на публике, пожаловавшись на постоянные боли в руке. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

vpupkin
Ответить
Пусть сдохнет. Никто не огорчится и не расстроится. Собаке антисоветчику - собачья смерть.
1
новости партнеров

В Польше набросились на Путина с обвинениями в манипуляции историей

Власти страны настаивают на вторжении на свою территорию в годы Второй мировой

Лаврова обработали перед встречей с Лукашенко

Батька объявил о полном эпидемиологическом доверии высокому гостю из Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей