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Любимый многими юморист Михаил Жванецкий перестал выходить из дома. Артист очень плохо себя чувствует в последнее время. О проблемах со здоровьем он рассказал изданию "Собеседник".
Жванецкий объяснил, что не покидает дома не из-за коронавируса. Просто состояние его оставляет желать лучшего.
"Очень плохо себя чувствую в последнее время", – поделился артист.
Он отметил, что из-за проблем со здоровьем не смог даже посетить похороны сатирика Анатолия Трушкина, умершего из-за COVID-19.
В последнее время Михаил Жванецкий вынужден часто посещать врачей, порой артисту приходится оказывать экстренную медицинскую помощь. В начале 2020 года его госпитализировали с заболеванием, которое медики ранее обнаружили у Олега Табакова. По данным СМИ, юморист в оперативном порядке проходил лечение.
В прошлом году здоровье артиста настолько ухудшилось, что он даже отказался выступать на публике, пожаловавшись на постоянные боли в руке.
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