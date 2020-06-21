Известный сатирик очень плохо себя чувствует

Любимый многими юморист Михаил Жванецкий перестал выходить из дома. Артист очень плохо себя чувствует в последнее время. О проблемах со здоровьем он рассказал изданию "Собеседник".

Жванецкий объяснил, что не покидает дома не из-за коронавируса. Просто состояние его оставляет желать лучшего.

"Очень плохо себя чувствую в последнее время", – поделился артист.

Он отметил, что из-за проблем со здоровьем не смог даже посетить похороны сатирика Анатолия Трушкина, умершего из-за COVID-19.

В последнее время Михаил Жванецкий вынужден часто посещать врачей, порой артисту приходится оказывать экстренную медицинскую помощь. В начале 2020 года его госпитализировали с заболеванием, которое медики ранее обнаружили у Олега Табакова. По данным СМИ, юморист в оперативном порядке проходил лечение.

В прошлом году здоровье артиста настолько ухудшилось, что он даже отказался выступать на публике, пожаловавшись на постоянные боли в руке.