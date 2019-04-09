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"Боль не прошла": Жванецкий отказался выступать

Михаил Жванецкий. Фото: www.globallookpress.com
Артист физически не готов появиться на публике

Михаил Жванецкий вынужден быт отменить юбилейный концерт в Светлогорске 14 апреля. Всему виной – перелом руки. Травму юморист получил во время прогулки – он поскользнулся на льду и упал на левую руку.

После госпитализации в одну из московских клиник выяснилось, что ситуация гораздо сложнее – у сатирика смещены кости. После проведенной операции он восстанавливает здоровье дома.

"Для него опасно передвигаться, потому что был перелом и была операция. Было смещение. Поэтому трапы самолетов, лестницы и переодевания – это сложнейший процесс. Еще боль не прошла",

– сообщает ассистент артиста "Пятому каналу".

Теперь 85-летнему Жванецкому предстоит пройти курс физиотерапевтических и других лечебных процедур.

Организаторы обещают, что выступления состоятся. Но позднее.

"В связи с болезнью артиста (перелом руки) концерт Михаила Жванецкого переносится на 9 июня 2019. Ранее купленные билеты действительны на новую дату. Давайте пожелаем Михаилу Михайловичу скорейшего выздоровления",

цитирует сообщение РИА "Новости".

Народный артист России Михаил Жванецкий 6 марта отметил 85-летие. В начале апреля он занял третье место среди самых любимых юмористов россиян, пропустив вперед только покойного Михаила Задорнова и Евгения Петросяна.

Дарья ПЕТРОВА
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