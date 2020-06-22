Блогер говорила о похоронах и вела себя необычно

Анастасию Тропицель, которая погибла в аварии на Бали, преследовали тревожные мысли незадолго до трагедии. Подробностями из жизни Инста-дивы поделились ее друзья Андрей и Анастасия Лебедевы – у них 18-летняя девушка жила в последнее время.

Знакомые Насти считают, что она предчувствовала трагедию – блогер объявила, что ей нужно закончить все свои дела. Тропицель вела дневник, где записывала свои планы. Так, девушка хотела начать проект, который изначально назывался "Разгон в новую жизнь". Лебедевы поделились: вероятно, это просто совпадение, но читать эти записи сейчас страшно.

Кроме того, блогер внезапно начала признаваться в любви своим друзьям и благодарить их за гостеприимство. Странности в ее поведении замечал молодой человек, который также был инструктором девушки, отмечали Лебедевы.

Друзья также добавили, что они с Тропицель успели обсудить и похороны. По их словам, блогер была против традиционного погребения, чтобы "ее ели черви". Лебедевы, которые обнаружили блокнот Инста-дивы после трагедии, рассказали "Комсомольской правде", что она хотела быть кремированной, чтобы ее прах развеяли над океаном на Бали.

Блогер Настя Тропицель разбилась на мотоцикле на Бали 21 июня. По словам ее знакомого, девушка всегда ездила аккуратно – авария произошла из-за непроизвольного раскачивания руля мотоцикла, с чем могут справиться только профессиональные спортсмены.