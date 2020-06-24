Юрий Горный раскрыл "тайны" многих известных экстрасенсов

Иллюзионист Юрий Горный сравнил ясновидящую Джуну с Аллой Пугачевой. Заслуженный артист России посчитал, что Примадонна тоже могла стать пророком, но вовремя "притушила" в себе страсти.

Горный отметил, что Евгения Давиташвили (настоящее имя Джуны – прим.ред) действительно обладала "горячими руками". Но в последние годы своей жизни, по словам Юрия Гавриловича, ясновидящая стала "артисткой непонятного жанра". Иллюзионист припомнил Джуне и конфликт с Пугачевой. Он посчитал, что у Примадонны через руки тоже шли "плюсовые сигналы", пишет "Экспресс газета".

"Становясь старше, Пугачева тоже могла бы стать чем-то вроде муллы и даже визуально превратиться в Джуну. Но она притушила страсти и стала гораздо выразительней и спокойней. Потому что вовремя выбрала для себя самый верный путь – чудесную опору, "тормоз" в лице разумного мужа", – заключил Горный.

Кстати, заслуженный артист России также дал свою оценку и другим известным экстрасенсам. Например, про Вольфа Мессинга Горный сказал, что тот не умел читать мысли людей. По его мнению, знаменитость занималась исключительно психологическими опытами. А Григория Грабового Юрий Гаврилович за его проделки назвал подлецом. Также Горный обозначил себя как главного разоблачителя всех шарлатанов от "лженауки типа Чумака". Кашпировского иллюзионист критиковал за неблагоприятные последствия публичных выступлений, а про Вангу сказал, что та работала с "отечественными шпионами".

Ранее "Утро.ру" опубликовало предсказание Вольфа Мессинга для России на 2020 год. Он пророчил нашей стране две войны.