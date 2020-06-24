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Накануне на суд российским зрителям был представлен трейлер нового фильма "Чернобыль". Режиссером этой кинокартины выступил Данила Козловский, который также сыграл главного героя. Пользователи такое творчество не оценили и щедро наградили артиста негативными комментариями. Они посчитали, что Козловский "очернил инженеров" и назвали фильм оскорбительным.
На большие экраны кинокартина "Чернобыль" должна выйти уже осенью этого года. Трейлер к фильму, который выложили на "Ютюб", посмотрело уже больше 75 тысяч человек. И очень многие остались им недовольны. В "Чернобыле" Козловский играет пожарного и это вызвало у некоторых волну негодования.
"Инженеры, в отличии от пожарных и большинства остальных, прекрасно осознавали всю опасность, но выполняли свой долг. Печально, что именно отечественный, а не зарубежный фильм оскорбляет мое чувство справедливости", – написал в комментариях один из пользователей.
Так как Данила Козловский выступил еще и в роли режиссера, то ему досталось от фанатов и по этой части. Комментаторы посчитали, что именно инженеры рисковали своими жизнями, "спускались вниз и сливали воду". А не пожарные, как это показано в фильме.
Также пользователи соцсети отметили "актерскую однобокость" Козловского, уличили его в том, что фильм был снят "бесцельно", и вообще поставили множество "дизлайков" за такое творчество.
Ранее "Утро.ру" писало о пожарах в Чернобыле, которые длились несколько недель.
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