Фигуристка опубликовала семейное фото с Парада Победы в Москве

Фигуристка Татьяна Навка вместе с мужем Дмитрием Песковым и их маленькой дочуркой выбрались на Парад Победы в Москве. По словам Татьяны, таким образом семья пресс-секретаря президента России с самого раннего детства прививает своему ребенку любовь к Родине.

Спортсменка поздравила своих подписчиков с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне и опубликовала фото семьи с праздника на своей странице в "Инстаграм". На снимках можно увидеть подросшую дочку пары. Девочка одета в нежное белое платьице и розовую шляпку с искусственными цветами.

В подписи к кадрам фигуристка рассказала, что ее дедушка во время войны освобождал Севастополь от нацистов, был ранен, после войны вернулся и, как многие, начал восстанавливать страну.

Фигуристка отметила, что ей отрадно видеть на Красной площади в этот день представителей многих стран. Однако огорчает, что в этом году на Параде Победы в Москве не было делегации из Украины. Навка выразила надежду, что ситуация рано или поздно изменится, и в будущем на московском Параде Победы можно будет увидеть представителей всех бывших республик СССР.

Поклонники фигуристки оставили к ее посту множество комментариев, среди которых были как одобрительные, так и довольно критические.

"Мы рады. Уж вы-то точно истинные патриоты с Дмитрием Сергеевичем", "И нам так больно за Украину! А Вы, Танечка, заслужили свое счастье! Так радостно, глядя на Вас", "Спасибо за обзор с трибун!!!! (Только почему вы и многие без масок?)", – высказались комментаторы.

Среди критических реплик можно встретить, например, такие: "Что вы делаете на почетной трибуне... Какие заслуги у вас в Победе ВОВ", "Наверно, поэтому дети чиновников учатся и живут за рубежом: от переизбытка чувства патриотизма... Вот оно что", "Это Вы патриотка??? Не смешите", "Истинные патриоты. Ободрали всю страну. Сидели бы в своих бункерах и бунгало и не высовывались" .

Ранее Татьяна Навка в прозрачном платье сфотографировалась с младшей дочкой на отдыхе и дала понять, что "лучшее украшение женщины" – дети.