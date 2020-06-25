Экс-продюсера звезды "Тихого Дона" признали виновной в мошенничестве

Суд отправил Ксению Рубцову, концертного директора покойной звезды советского кино Элины Быстрицкой, на три года и шесть месяцев в тюрьму. Бывшую помощницу актрисы признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом рассказала пресс-секретарь суда Валентина Норбах.

Как сказал прокурор на заседании, женщина наживалась на актрисе, когда та уже была инвалидом. Подруга Быстрицкой, например, по документам заплатила гримеру артистки 200 тыс. рублей, а по факту – пять тыс. рублей. Об этом пишет телеграм-канал Life.

По информации Business FM, потерпевшая по делу, сестра актрисы София Шегельман заявила о том, что Рубцова похитила 35 млн. рублей. Экс-продюсер Быстрицкой свою вину не признала. Так, по словам Рубцовой, Быстрицкая позволила ей оплатить кредит по загородному дому, который стоит 24 млн. рублей.

Как поведала подруга артистки, звезда боялась того, что ее счета арестуют. Якобы Быстрицкая заняла крупную сумму у своего бизнес-партнера, но с ее проектом ничего не вышло. Актриса, по словам экс-продюсера, боялась, что она лишится всего имущества, тогда бы она переехала жить к помощнице в Подмосковье. Также Рубцова утверждала, что Быстрицкая сама просила ее увеличивать стоимость услуг, например, водителя и сиделки, чтобы избежать проблем с бизнес-партнером, заявив, что у нее есть финансовые трудности. Как добавляла экс-помощница большинство средств уходили на нужды звезды фильма "Тихий Дон".

Элина Быстрицкая умерла на 92-м году жизни в 2019-м после продолжительной болезни.