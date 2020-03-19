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Звезде "Тихого Дона" угрожали судом перед смертью

Звезде "Тихого Дона" угрожали судом перед смертью
Элина Быстрицкая. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Народную артистку СССР могли выгнать на улицу

Расследование по громкому делу Элины Быстрицкой продолжается. Со счета знаменитой актрисы пропали несколько миллионов, после чего ее сестра обвинила в исчезновении крупной суммы концертного директора кинозвезды Ксению Рубцову. О том, куда делись миллионы одной из самых красивых женщин России, рассказала сама обвиняемая в суде.

По словам Рубцовой, все деньги она сняла с разрешения актрисы, а заявление в полицию на нее написала сестра Быстрицкой Софья Шегельман. Концертный директор рассказала, что в 2015 г. кинозвезду потребовали явиться в суд – у нее могли забрать квартиру из-за долгов. Она испугалась, что ей будет негде жить и, по словам помощницы, оформила доверенность на нее.

Актриса беспокоилась о своей репутации и планировала переехать к Ксении, таунхаус которой она отремонтировала, а также оплатила ипотеку помощнице, пишет "Московский комсомолец".

Подсудимая добавила, что помогала Быстрицкая и своей сестре – оплатила операцию ее сыну. Однако родственники хотели увезти актрису в Израиль, чего сама кинозвезда очень боялась и даже попросила Рубцову помешать этому.

Скандал об исчезновении крупной суммы со счета Быстрицкой разгорелся еще при жизни актрисы. Шегельман обвинила Рубцову в хищении 38 млн рублей.

Звезда "Тихого Дона" умерла в апреле 2019 г. после продолжительной болезни. СМИ писали, что родственники Быстрицкой издевались над звездой и морили ее голодом.

Карина СИРАЗОВА

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