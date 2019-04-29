Военные построились у гроба: в Москве попрощались с Быстрицкой

Актрису провожали в последний путь друзья, коллеги и поклонники

Прощание с Элиной Быстрицкой проходило в Малом театре, которому она служила больше 60 лет. На сцене у гроба актрисы, которая была ветераном Великой Отечественной войны, стоял почетный караул. Несколько раз военные с оружием в руках обходили вокруг.

Рядом на подушечках лежали ордена и медали актрисы. Венки от президента России, правительства, друзей и коллег актрисы окружали гроб. У ее портрета было много цветов. Правде, любимых ею ландышей, как отметил один из коллег, никто не принес.

Церемония началась в полдень. Но фанаты творчества актрисы собрались у здания театра за несколько часов до этого, отмечает телеканал "360".

Одним из первых простился с Быстрицкой глава Союза театральных деятелей Александр Калягин. Он сказал, что для него она – "эталон женщины, любимая актриса", на которую "смотрели, замирая – такая красавица".

По словам партнера по сцене Бориса Клюева, известную актрису отличали "талант, сила воли, отношение к профессии".

Много говорили коллеги и о внешности Элины Аврамовны. Актер Валерий Баринов рассказал, что "ничего красивее в жизни не видел.

В конце церемонии в зале и на сцене установилась тишина. Присутствующие замерли в скорбном молчании. Только оркестр играл печальные мелодии.

К телу актрисы подошла ее сестра. Когда она попрощалась, гроб закрыли.

Элина Быстрицкая умерла 26 апреля на 92-м году жизни. Она долго и тяжело болела. Похоронят звезду "Тихого Дона" на Новодевичьем кладбище.