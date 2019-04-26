Последние дни Быстрицкой были адом. Подробности

Знаменитая актриса скончалась на 92 году жизни

Звезда кино и театра умерла в реанимации одной из московских больниц утром 26 апреля. Точная причина смерти Элины Быстрицкой пока не названа. Однако известно, что звезда сильно мучилась из-за тяжелой болезни на протяжении длительного времени.

12:50. Свои соболезнования выразила Светлана Светличная. Она уверена, что на небесах артистку примут также хорошо, как принимали зрители.

"Она была очень красивая внешне и своим духом, отношением к людям и к зрителям. Вообще мне кажется, что в этом смысле она была уникальная",

– трогательно рассказывает Светличная.



12:40. Вспоминают свою коллегу и актрисы Лариса Лужина и Вера Васильева. Женщины рассказали, что звезда была настоящим профессионалом своего дела, при этом очень отзывчивым и добрым человеком.

12:35. В Москве пообещали установить мемориальную табличку в память об актрисе.



"Это такая грандиозная женщина, великая актриса – и в кино, и в театре, и в жизни. Принципиальная, жесткая тогда, когда надо",

— высказался глава комиссии по культуре Мосгордумы Евгений Герасимов

12:30. Одним из первых на смерть актрисы отреагировал режиссер Владимир Бортко.

"У Элины Авраамовны была одна яркая роль в кино, которой она всем запомнилась, но она очень много сыграла ролей в театре. Это большая потеря. Есть люди, которые когда присутствуют, значит, есть время. А когда их нет, значит, время ушло",

– прокомментировал режиссер.



12:10. Муж звезды "Тихого Дона" умер. Детей у нее не было. За нею присматривала помощница, из-за которой сестра и подняла шум. Родственница не готова отдавать дом, квартиру и антиквариат незнакомой женщине и угрожала подать иск в суд.

10:27. В последнее время одна из красивейших актрис советского кино совсем не ходила и ослепла из-за катаракты. О том, что пожилой женщине стало намного хуже, два месяца назад рассказывала ее сестра.

До этого ходили слухи, что именно близкая родственница виновата в том, что Элина Аврамовна чувствовала себя плохо. Поговаривали, что, после того как Софья Шегельман прибыла из-за границы, актриса сильно сдала.

10:25. Ранее Быстрицкая не раз жаловалась врачам на тянущую боль в груди и зрение. Однако фанатам обещала, что "все будет в порядке". Но, увы, улучшения так и не наступило.



Многие верили, что народная артистка поправится, ведь она всегда отличалась силой духа и привыкла бороться до конца. В начале апреля Элине Авраамовне исполнился 91 год. Поклонники, друзья и коллеги тепло поздравили ее с днем рождения.

10:15. Прощание с актрисой пройдет в Малом театре. Оно намечено на 29 апреля. Друзья и коллеги надеются, что звезду похоронят на Новодевичьем кладбище. Точная дата прощания и похорон станет известна позже.

На странице актрисы в Instagram опубликовано одно из последних ее фото. "Скорбим. Вечная память", – написано под ним.

Почитатели звезды не остались в стороне. Они посвятили ей трогательные слова:

"Эпоха...", "Какая замечательная женщина и актриса...", "Да, мы потеряли великую Актрису, лучшую из лучших во всех смыслах этого слова. Невосполнимая потеря для нашей культуры. Мои соболезнования всем почитателям ее таланта. Светлая память", "Элина Авраамовна, светлая Вам память, мы никогда не забудем Вас и Вашу Аксинью из "Тихого Дона" и Нору из х/ф "Бабий яр".

В августе 2017 г. российские мужчины назвали самых прекрасных женщин нашей страны. После супруг, матерей и сестер, второе место в списке заняла народная артистка СССР Элина Быстрицкая. И до этого она считалась первой красавицей Советского Союза.