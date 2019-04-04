Красивейшая советская кинозвезда борется со страшным недугом

Известную актрису по-прежнему выделяют как лучшую

У Элины Быстрицкой 4 апреля день рождения. И хотя здоровье кинозвезды, к сожалению, оставляет желать лучшего, поклонники уверены, что она по-прежнему самая-самая.

На странице артистки в соцсети опубликован один из последних ее снимков и размещены трогательные слова: "Дорогая, и уважаемая наша Элина Авраамовна! Поздравляем Вас с днем рождения! От всей души желаем здоровья ,счастья, благолучия.Пусть у вас будет все, чего Вы желаете, сбываются мечты, появляются приятные сюрпризы! Пусть не вянет красота и не угасает задорный огонь Ваших прекрасных глаз! Мы Вас любим, от Земли до Луны и обратно…".

Не остались в стороне и фанаты народной артистки. Они присоединились к поздравлениям, пожелали ей всего доброго выразили восхищение.

"С днем рождения!", "Долгих лет" "Дорогая Элина Авраамовна! Вы наша гордость и красавица. Я Вас люблю. Вы эталон красоты и женственности. Здоровья Вам на долгие годы", "Вот где красота неземная. Без операций, в таком возрасте, вот, я понимаю, красавица.", "Необыкновенная, совершенная!", "Самая красивая актриса советского кино!", "Прелесть какая",

- осыпали актрису комплиментами. И поток их все нарастает.

Недавно стало известно об ухудшении самочувствия Элины Быстрицкой. Об этом два месяца назад сообщила ее сестра Софья Шегельман:

"Элине плохо, она лежит, не ходит вообще, не видит, у нее тяжелая катаракта. Выяснилось, что у нее украли еще и загранпаспорт, но это уже не важно, я не смогу ее увезти, потому что она уже не перенесет дороги".

И все же родные и друзья верят, что артистка пойдет на поправку, ведь она всегда отличалась силой духа, она привыкла бороться до конца.

Между тем судьба часто испытывала ее. В 14 лет она работала на фронте санитаркой. Несмотря на то что сначала думала пойти по пути отца и стать врачом, вдохновившись занятиями в драмкружке, поступила в театральный институт и с того времени никогда не отступалась от своих принципов.

С молодости Быстрицкая не позволяла шутить над собой и выходить за рамки приличий в отношениях, хотя бывало и так, что эта непреклонность мешала развитию ее карьеры. Первая и сильная любовь принесла ей разочарование, но не сломила. К тому же сразу после этого пришлаудача в профессии.

Первый успех принесла Элине картина "Мирные дни", а после фильма "Неоконченная повесть" ее признали актрисой года. Будучи в составе советской делегации в Париже, узнав о кастинге для киноленты "Тихий Дон", она бросив все, приехала на пробы, и Шолохов выбрал ее на роль Аксиньи.

После этого Бысмтрицкая много снималась, но в конце 1960-х гг. ушла из кино из-за недовольства теми ролями, которые ей предлагали. С той поры артистка посвятила себя театру, преподаванию и общественной деятельности. Но в 1990-е она вернулась на экраны, сыграв еще в нескольких фильмах. В 2012 г. Элина Быстрицкая уволилась из Малого театра, на сцену которого выходила 54 года.

В последние годы друзья и поклонники волнуются о здоровье любимицы публики. На ее состоянии не лучшим образом отразился недавний скандал. Оказалось, что помощница Ксения Рубцова наняла для ухода за Элиной Быстрицкой сомнительных сиделок и лгала о болезни кинозвезды. Сестра артистки, проживающая в Израиле, узнав о тяжелом бронхите, перенесенном актрисой, у лечащего врача, сразу прилетела.

Тогда и выяснилось, что помощница не только не оказывала артистке должный уход. Она украла крупную сумму со счета Элины Авраамовны и даже ее паспорт. На мошенницу уже заведено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что виновницей плохого состояния Элины Быстрицкой стала ее близкая родственница. Поговаривали, что, после того как Софья Шегельман прибыла из-за границы, актриса сильно сдала.

О самочувствии народной артистки переживают все, в том числе, невзирая на слухи, и ее сестра...