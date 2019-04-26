Скончалась первая красавица СССР Быстрицкая

Актриса долго боролась с недугом

Элина Быстрицкая умерла сегодня, ей был 91 год.

"Элина Авраамовна скончалась",

– сообщили "ТАСС" в пресс-службе Малого театра.

Предполагается, что прощание с актрисой пройдет в понедельник, 29 апреля – сообщили в театре.



В последние годы здоровье знаменитой артистки оставляло желать лучшего. Известно, что Быстрицкая перенесла тяжелый бронхит, а ухаживали за ней сомнительные сиделки, которые украли с ее счета крупную сумму денег.

В феврале Утро сообщало об ухудшении состояния знаменитости. Ее сестра рассказывала, что актриса не может встать с кровати и практически не видит.

Быстрицкая считалась первой красавицей советского телевидения. Прекрасные внешние данные, красивый голос, изящество движений - все это идеально подходило для сцены.

Советская актриса театра и кино родилась в Киеве в семье медиков и сама чуть не стала доктором. Во время войны она помогала родителям в госпитале, но увлеклась художественной самодеятельностью.

Элина Быстрицкая получила театральное образование, с 1958 года работала в Малом театре в Москве. Особую известность ей принесла роль Аксиньи киноэпопее Сергея Герасимова "Тихий Дон" по одноименному роману Михаила Шолохова.