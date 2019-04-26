Нибиру
- Ледяной апокалипсис на пороге: Нибиру заморозит Землю
- Земля как ферма: пришельцы с Нибиру будут пожирать людей
- Нибиру вернулась: на Землю спустятся агрессивные инопланетяне
Элина Быстрицкая умерла сегодня, ей был 91 год.
"Элина Авраамовна скончалась",
– сообщили "ТАСС" в пресс-службе Малого театра.
Предполагается, что прощание с актрисой пройдет в понедельник, 29 апреля – сообщили в театре.
В последние годы здоровье знаменитой артистки оставляло желать лучшего. Известно, что Быстрицкая перенесла тяжелый бронхит, а ухаживали за ней сомнительные сиделки, которые украли с ее счета крупную сумму денег.
В феврале Утро сообщало об ухудшении состояния знаменитости. Ее сестра рассказывала, что актриса не может встать с кровати и практически не видит.
Быстрицкая считалась первой красавицей советского телевидения. Прекрасные внешние данные, красивый голос, изящество движений - все это идеально подходило для сцены.
Советская актриса театра и кино родилась в Киеве в семье медиков и сама чуть не стала доктором. Во время войны она помогала родителям в госпитале, но увлеклась художественной самодеятельностью.
Элина Быстрицкая получила театральное образование, с 1958 года работала в Малом театре в Москве. Особую известность ей принесла роль Аксиньи киноэпопее Сергея Герасимова "Тихий Дон" по одноименному роману Михаила Шолохова.
Действия Москвы стали ответом на политику Киева