"Дошло до драки": Канделаки рассказала о скандале с Саакашвили

"Дошло до драки": Канделаки рассказала о скандале с Саакашвили
Тина Канделаки. Фото:Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
После инцидента телеведущую несколько лет не пускали в Грузию

Тина Канделаки вспомнила старую историю о встрече с Михаилом Саакаашвили. Журналистка рассказала, что у них произошел конфликт, который закончился дракой.

Телеведущая рассказала в Ютуб-шоу "Подруги", что скандал случился, когда она была уже "в зрелом возрасте". Экс-президент Грузии пытался домогаться Канделаки.

"Там дошло до драки", – добавила журналистка.

Генеральный продюсер "Матч ТВ" предположила, что причиной такого поведения мог стать ее темперамент и характер. Она призналась, что тогда сказала Саакаашвили, чтобы тот поставил ее на место. Затем добавила, что ни один грузин не ступит на могилу политика.

Канделаки пояснила, что в Грузии существует традиция хоронить прах великих людей под плитой храма Светицховели, чтобы потом по нему ходили люди. По словам журналистки, после этого "дичайшего скандала" ее много лет не впускали в Грузию.

"Он попытался меня в этом смысле "прохарассить". Но не получилось, мне кажется, он сам испугался",

подвела итог Канделаки.

Ранее Тина Канделаки подколола Ксению Собчак после шутки о фотошопе.

Карина СИРАЗОВА

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