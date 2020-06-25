Курс рубля
- Прогнозы экспертов: что будет с валютами в июле
- Эра доллара закончилась: американская валюта долго не оправится от кризиса
- Курс доллара снизится: эксперт назвал реальную стоимость валюты к концу года
Тина Канделаки вспомнила старую историю о встрече с Михаилом Саакаашвили. Журналистка рассказала, что у них произошел конфликт, который закончился дракой.
Телеведущая рассказала в Ютуб-шоу "Подруги", что скандал случился, когда она была уже "в зрелом возрасте". Экс-президент Грузии пытался домогаться Канделаки.
"Там дошло до драки", – добавила журналистка.
Генеральный продюсер "Матч ТВ" предположила, что причиной такого поведения мог стать ее темперамент и характер. Она призналась, что тогда сказала Саакаашвили, чтобы тот поставил ее на место. Затем добавила, что ни один грузин не ступит на могилу политика.
Канделаки пояснила, что в Грузии существует традиция хоронить прах великих людей под плитой храма Светицховели, чтобы потом по нему ходили люди. По словам журналистки, после этого "дичайшего скандала" ее много лет не впускали в Грузию.
"Он попытался меня в этом смысле "прохарассить". Но не получилось, мне кажется, он сам испугался",
– подвела итог Канделаки.
Ранее Тина Канделаки подколола Ксению Собчак после шутки о фотошопе.
Журналисты рассказали, как ушел из жизни наследник известного государственного деятеля