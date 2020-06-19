Телеведущая похвасталась снимком без фотошопа

Ксения Собчак и Тина Канделаки продолжают обмениваться колкостями в сети. На этот раз телеведущие попытались задеть друг друга при помощи фотографий в "Инстаграм". Своим новым постом Канделаки ответила на недавнюю насмешку Собчак.

Журналистка опубликовала коллаж, который состоит их двух фотографий: отретушированной и нет. Причем на снимках практически нет разницы. Несколько часов назад подобный коллаж выставила и Собчак, таким образом высмеяв "подружек" за чрезмерное использование фотошопа. Телеведущая же на второй фотографии, которая была отредактирована, выглядела заметно моложе.

В комментариях решили, что пост блондинки – ответ на критику Канделаки, которая ранее назвала ее женщиной с опухшим лицом и кожей. "Думаю, ответочка Канделаки", – написал один из фолловеров (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены).

"Кто там обижается? <...> Мне бы ваши проблемы", – подписала свежую публикацию брюнетка, таким образов уколов Ксению. Подписчики предположили, что намечается новый скандал: "О, понеслось".



При этом некоторые восхитились внешностью Тины в комментариях: "Тина, совершенство невозможно улучшить!" Другие же не поверили в то, что на первой фотографии нет обработки: "И та, и другая обработаны, думаю у левой надпись просто обрезана".

Ранее Канделаки и Собчак сцепились из-за медицинский масок.