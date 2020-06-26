Популярная советская актриса уже много лет живет в полном одиночестве

Ирина Акулова покоряла зрителей своими образами в культовых кинокартинах. Она радовала фанатов и на сцене театра "Современник". Сейчас 69-летняя артистка живет в полной нищете.

О том, что сейчас творится со звездой фильма "Экипажа", зрителям рассказали и показали в программе Андрея Малахова "Прямой эфир". Некогда прекрасная Алевтина, блиставшая в одноименном фильме, уже долгое время проживает в Кинешме Ивановской области затворницей.

Сама Акулова сообщила, что живет в стареньком доме совсем одна. Сын приезжает к ней раз в год летом. Зрителям показали состояние жилища актрисы. В доме старая мебель, много мусора, корреспонденты даже нашли мертвую мышь под кроватью. По заверению соседей, звезда "Экипажа" часто прикладывается к бутылке.

Факт пристрастия женщины к алкоголю подтвердили и ее бывшие коллеги. По их словам, это началось на пике карьеры актрисы на почве ее неудачных браков. Она не стеснялась приходить в нетрезвом состоянии даже на спектакли, чем сильно огорчала тех, кто выходил с нею на сцену.

Как, в свою очередь, заверила публику сама Ирина Георгиевна, у нее все нормально. Также пожилая актриса посетовала на судьбу – пожаловалась, что ей не повезло с мужчинами: она три раза разводилась из-за измен супругов.

Сейчас в жилище артистки сделали ремонт, обновили мебель. Дом выглядит светлым и уютным, чему Акулова очень рада.

К слову, периодически в Сети всплывают подробности разных "пьяных историй" звезд шоу-бизнеса. Например, известная певица Любовь Успенская недавно призналась, что просидела ночь в американской тюрьме: ее арестовали за вождение в нетрезвом виде.