Артист порезал руку в новом клипе

На днях певец Владимир Пресняков показал фанатам свой новый клип. Эффектный ролик был снят на песню "Достучаться до небес". По задумке команды снимали в зеркальных декорациях. В какой-то момент съемок все пошло не по сценарию. Певец разбил руку об стекло, из-за чего вся она оказалась в крови. Травма была не опасной.

По задумке режиссера Сергея Грея, на площадке подключили несколько экранов, подсветку и, конечно, установили зеркала. С помощью всего этого в клипе появлялись огненное пламя и танцующая балерина Александра Киршина, которая также приняла участие в съемках. Кульминационной сценой стал удар Преснякова по гигантскому стеклу. Декорация была очень прочной, и рука артиста не должна была пострадать – по заверению техников, разбить это можно только кувалдой.

На удивление всей съемочной группы, когда певец ударил по стеклу, оно все же разбилось. Певец в тот момент в недоумении смотрел на свой кулак, залитый кровью, пишет издание "7Дней.ru". Испуганные коллеги тут же бросились на помощь артисту, но его раны оказались неглубокими.

В итоге съемки продолжили, а на монтаже даже вставили дубль в клип, ведь он получился очень эмоциональным. Как уточнил сам исполнитель, съемки проходили во время карантина. Изначальна задумка была иной, но даже после ее модернизации певец остался очень доволен получившимся результатом.

К слову, не так давно Владимир Пресняков и его жены Наталья Подольская поделились с фанатами новостью о прибавлении в их семье. Они подарили своему пятилетнему сыну Артемию щенка, которого назвали Басей.