Продюсер: Брежнева избавилась от любовницы мужа в "ВИА Гре"

Продюсер: Брежнева избавилась от любовницы мужа в "ВИА Гре"
Вера Брежнева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Такое заявление сделал продюсер Леонид Дзюник

В уходе из группы "ВИА Гра" вокалистки Эрики Герцег может быть виновата Вера Брежнева. Эту версию озвучил известный продюсер Леонид Дзюник. Причиной такой просьбы известной блондинки к ее мужу Константину Меладзе якобы стали слухи. Ранее в Сети обсуждали возможный роман продюсера "ВИА Гры" с молодой певицей.

Некогда продюсер группы "Тату" сообщил, что с артистками, которые так часто менялись в трио, у Меладзе были не только рабочие отношения. Якобы солистки разными способами пытались завладеть вниманием композитора, а он был не против – "перепробовал практически всех солисток, объявил. Дзюник.

Леонид поделился и одной историей с гастролей. Якобы их общий с Меладзе знакомый – Дмитрий Костюк – однажды рассказал любопытную историю, пишет "Экспресс-газета". На вопрос Дзюника о том, почему в "ВИА Гре" так часто меняются певицы прозвучал двузначный ответ. Миладзе не всегда доволен, как они работают, и не только не сцене.

Напомним, Вера Брежнева и Константин Меладзе поженились в октябре 2015 года. Их бракосочетание прошло тайно в Италии, присутствовали только самые близкие люди пары.

Не так давно певица опубликовала мини-клип на песню "Просто люди". В нем артистка поделилась с фанатами и кадрами с  мужем Константином Меладзе.

Юлия ЕВГРАФОВА

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